L'ancien footballeur pro Sébastien Roudet revient sur les terrains de la Creuse, "un retour aux sources"

Il a joué dans les plus grands stades de France et maintenant... Il joue devant des mains courantes. A 41 ans, l'ancien footballeur professionnel Sébastien Roudet relève un nouveau pari. Il prend en effet une licence de foot dans l'est de la Creuse, avec le club de Mérinchal, dont l'équipe fanion évolue en première division de district, le plus haut niveau départemental.

Sébastien Roudet, natif d'Aubusson, a effectué une longue et belle carrière dans le monde du football professionnel. Au cours de sa carrière, le milieu de terrain a disputé en tout plus de 600 matchs en Ligue 1 et en Ligue 2. Il a joué pour Valenciennes, Lens, Sochaux, ou encore la Berrichonne de Châteauroux. Et désormais, il veut redécouvrir les joies du foot amateur auprès des siens, puisque plusieurs membres de sa famille font partie de l'équipe.

Une histoire de famille

En rejoignant l'équipe de Mérinchal, Sébastien Roudet peut ainsi taper le ballon avec son frère Mickaël. C'est la première fois qu'ils sont réunis sous le même maillot. L'équipe compte aussi plusieurs de ses cousins et le coach n'est autre que Laurent, son oncle. " C'est un truc familial, c'est pour ça que j'ai accepté le challenge", reconnait l'ancien joueur pro.

Et il faut dire que son arrivée n'est pas passée inaperçue. Depuis le début de la saison, le nombre d'abonnés du club de Mérinchal sur les réseaux sociaux a bondi : "Ca fait un petit peu de bruit et ça donne une bonne image", se réjouit Laurent, l'entraineur du club et l'oncle de la nouvelle recrue.

Mérinchal toujours en tête de son groupe

Visiblement, le club de Mérinchal ne gagne pas que des abonnés sur les réseaux sociaux. Il gagne aussi ses matchs ! L'équipe fanion est pour l'instant première de son groupe de première division, avec cinq victoires en six matchs. Une belle performance qui n'est pas uniquement liée à l'atout Sébastien Roudet. En effet, l'ancien professionnel ne joue pas tous les matchs cette saison, puisqu'il habite toujours à Châteauroux avec sa famille. Néanmoins, il espère encore disputer une ou deux rencontres avec ses nouvelle couleurs d'ici les vacances de Noël.