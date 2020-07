L'exploit du coureur de l'extrême Christophe Tiéran dans le Mercantour

Le coureur de Roquebillière dans la Vallée de la Vésubie vient d'enchaîner les sommets et les dénivelés. Christophe Tieran a parcouru plus de 154 kms et 10.000 mètres de denivelé.

Christophe Tieran est arrivé ce mercredi soir à X dans le petit village de Belvedère dans la Vallée de la Vésubie. Applaudi par sa femme, sa famille et ses amis après son périple sur les sommets du Mercantour. Le coureur de l'extrême est parti mardi matin à 6h d'Allos. Le trentenaire a enchaîné 7 sommets à plus de 3.000 mètres d'altitude à travers le Mercantour. Christophe Tieran a d'abord gravi le Mont Pelat (3051 m), Le Cimet (3020 m), Le Ténibre (3031 m), Le Corborant (3007 m), Le Gélas (3141 m) , la Cime de la Malédie (3061 m) et le Mont Clapier (3045 m). L'artisan maçon de 37 ans a parcouru plus de 153kms et gravi 10.000 mètres de dénivelé.

Un défi collectif

Tout au long de son parcours à travers les cimes, Christophe Tieran a été accompagné par des amis dont des membres du Vésubie Trail Club et sa famille. Le supporter du club de football, l'OGC Nice a pris le temps de profiter des magnifiques paysages du Mercantour. Des vidéos ont été postées par sa femme Delphine et ses amis pendant sa course sur son compte facebook. L'athlète a déjà couru plusieurs trails à travers le Mercantour mais sa dernière course est la plus longue et la plus dure avec 7 sommets à plus de 3.000 mètres dont le Gélas, plus haut sommet des Alpes-Maritimes.

A son arrivée, Christophe Tiéran a remercié chaleureusement tous ses amis et sa famille qui l'ont accompagné dans son défi. "Sans vous, rien n'aurait été possible. Je serai resté à travailler sur le chantier" a déclaré le coureur à son arrivée dans le village de Belvédère ce mercredi soir. A travers ce trail de l'extrême, Christophe Tiéran montre que le collectif est important. Autre message du coureur, il ne faut pas partir en montagne la "fleur au fusil". Il faut être bien préparé. Christophe Tiéran court depuis une dizaine d'années dans la montagne. Cet amoureux du Mercantour a encore plein de rêves et de défis dans la tête.

Christophe Tiéran en haut du Mont Pelat. - Staff de Christophe Tiéran.