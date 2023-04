L'extraordinaire histoire des fresques disparues de Picasso à Biarritz

Il y a un demi-siècle, le 8 février 1973, Pablo Picasso décédait, à l'âge de 91 ans. Peut-être s'est-il souvenu dans ses derniers instants de son bref passage à Biarritz. En 1918, à 37 ans, Pablo Picasso est en pleine gloire. Après sa période bleue, puis rose, c'est sa période des ballets russes, et il rencontre Olga Khokhlova qui lui donnera son premier fils, Paul. Il épouse Olga en juillet 1918 à l'église orthodoxe de Paris, et une riche mécène chilienne d'origine basque, Eugenia Errazuriz l'invite à passer son voyage de noces chez elle à Biarritz, dans villa "La Mimoseraie".

C'est un "séjour de bonheur", "c'est la première fois dans sa vie qu'il va fréquenter les plages" rappelle l'historien de l'art Jean-François Larralde, auteur de "Picasso, un été 1918". La ville grouille d'estropiés et de blessés de guerre, mais le peintre "est ébloui par les maillots de bains très courts, échancrés, et ça se retrouve dans son œuvre" rajoute l'historien. Un séjour fondateur puisque à partir d'août 1918, Picasso passera toutes ses vacances au bord de la mer.

Jean-François Larralde a écrit le seul livre consacré au séjour de Picasso à Biarritz © Radio France - Bixente Vrignon

Des fresques cachées

Au cours de ce séjour, Picasso travaille énormément, mais de Biarritz, sur ses toiles, les spécialistes ne reconnaissent que le phare, ou plus souvent les rochers caractéristiques. Et sur les murs de la chambre qui lui sert d'atelier, à l'encre de Chine achetée à "Biarritz Bonheur", le bazar de la station touristique durant l'entre-deux guerres, le génie de la peinture esquisse une Vénus sortie des eaux, trois Grâces, il recouvre même le plafond d'étoiles, un total de cinq fresques, hommage au corps des femmes.

Petite gêne de la propriétaire, Eugenia Errazuriz, qui n'est pour l'heure que locataire, elle achètera la maison "La Mimoseraie" plus tard. Mais l'édifice est vendu au début des années 60 et le nouveau propriétaire préfère le détruire pour en bâtir un neuf. Les fresques sont sauvées in extremis, remontées sur toile, et au début des années 2000, Jean-François Larralde les retrouve à New-York.

Les fresques de Picasso ont pu être photographiées dans la villa de Biarritz, avant leur démontage. © Radio France - Bixente Vrignon

De New-York à Bâle en passant par Paris

L'historien de l'art se lance alors dans la rédaction d'un livre sur ce séjour biarrot de Picasso, et il retrouve d'abord des photos des fresques dans le fonds d'un photographe biarrot, Charles Gimenez. Elles ont été vendues, il en retrouve la trace chez un collectionneur marchand de New-York qui, manque de chance, vient de les vendre à Cologne. Les Allemands contactés, signalent qu'ils les ont cédés à Arco à Paris pour une partie, et pour l'autre, chez un galeriste à Bâle.

Les plâtres sur toile sont aujourd'hui entre les mains de collectionneurs privés. Et du passage de Picasso à Biarritz en août et septembre 1918 il ne reste rien, pas une plaque, pas un nom de rue, juste les rochers peints dans un coin de toiles exposées à Harvard.