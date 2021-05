L’histoire du cabaret agricole tarnais "les Folies Fermières" adaptée au cinéma

Les Folies Fermières : après le cabaret à la ferme, après le livre, voici le film. Un film qui est tourné en ce moment dans le Cantal, pas très loin d’Aurillac.

Le film, Les Folies Fermières, est réalisé par Jean-Pierre Améris. Il présente un casting alléchant avec, à l'affiche : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Moussa Maaskri, Bérengère Krief et Guy Marchand.

Une histoire vraie et de chez nous

Et ce film s'inspire d'une histoire vraie et de chez nous. Celle des Folies Fermières, l'établissement créé en 2015 par un agriculteur, David Caumette, à Garrigues, dans le Tarn. Pour sauver son exploitation, il a créé une ferme-auberge avec un spectacle de cabaret animé par des danseuses professionnelles. Le mélange de culture et agriculture aime-t-il dire.

"Ce film va porter haut les valeurs de l'agriculture" David Caumette

Et il est ravi de ce film qui va – selon lui – redonner des couleurs à l’agriculture. David Caumette a eu plusieurs propositions pour adapter son livre . Il a choisi celle de Jean-Pierre Améris parce que le casting lui semblait parfait. "On voulait un casting qui donne le sourire plutôt qu'envie de pleurer. Rencontrer des gens comme Alban Ivanov, Bérengère Krief, c'est formidable. De vrais humoristes. On a commencé à discuter et en quelques minutes on était pliés de rire. On était aussi très heureux de travailler avec Michèle Bernier et Guy Marchand qui sont tout de même des noms très connus dans le monde du cinéma. On est fier d'avoir ces acteurs qui jouent un rôle dans les Folies Fermières. Ça montre vraiment que ce film va porter haut les valeurs de l'agriculture."

David Caumette estime que le réalisateur a en tout cas compris beaucoup de son projet. Jean-Pierre Améris a notamment tourné en 2010 Les Émotifs anonymes et en 2020 Profession du père. "Le travail du réalisateur a été formidable. Jean-Pierre Améris est venu ici. C'était la première des conditions pour travailler ensemble. Qu'il vienne voir ce qu'on a fait. Il s'est inspiré vraiment du lieu et le film représente vraiment la réalité de ce qu'on fait tous les jours sur la ferme."

Le tournage des Folies Fermières devrait durer sept semaines jusqu’au 26 mai. Le film devrait sortir en 2022.