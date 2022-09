Les funérailles d'Elisabeth II ont lieu ce lundi 19 septembre. Une journée émouvante pour ses sujets, comme l'autrice franco-britannique Tatiana de Rosnay. La présidente de Livres dans la Boucle à Besançon revient sur une anecdote entre le chien de sa mère et la reine.

"L'histoire entre le petit chien de ma mère et la reine Élisabeth" : l'autrice Tatiana de Rosnay raconte

Le grand-père de l'autrice Tatiana de Rosnay, Gladwyn Jebb, a été ambassadeur britannique à Paris entre 1954 et 1960. La famille a rencontré à plusieurs reprises la Reine Elisabeth II, dont les funérailles se déroulent ce lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster. La romancière était la présidente de Livres dans la Boucle ce weekend à Besançon et dans l'agglomération. Elle revient sur une anecdotes qui remonte à 1957.

Le chien de sa mère sur les genoux d'Elisabeth II

"J'ai grandi avec des histoires sur la reine. Une petite si vous voulez, lorsque la reine est venue à l'ambassade pour le banquet au moment de sa première visite d'Etat. Ma mère avait un petit chien qui s'appelait Jasper, raconte Tatiana de Rosnay. Il était très mignon et la reine la tout de suite remarqué. Au lieu de s'adresser à d'importants hommes politiques ou dignitaires, elle n'a vu que Jasper. Et quand elle s'est assise, elle a tapé sur ses genoux, il est venu sur elle. Je crois que c'était un des plus beaux jours qui soit pour ma mère, de voir son chien sur les genoux de la reine".

Tatiana de Rosnay a été émue lorsqu'elle a appris le décès d'Elisabeth II. En dehors de cette anecdote, "elle avait un rapport particulier avec ma famille."