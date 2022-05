L'homme au 1 million de kms avec sa Peugeot 307 en visite à Reims

Il a réalisé l'exploit de parcourir 1 million de kilomètres à bord d'une Peugeot 307. Fabrice Gommé a acquis en 2007 cette voiture en Picardie et a roulé environ 70 mille kilomètres par an.

Pour fêter le million, le Picard a imaginé tout un parcours dans l'Est de la France afin de remercier le plus de personnes possibles. D'abord, à Reims (Marne) au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle et sa filière professionnelle de BTS maintenance de véhicule.

Une façon de valoriser la filière professionnelle et les métiers ouvriers. Il faut dire que si sa Peugeot a atteint le million de kilomètres, c'est en partie grâce aux travaux de Jérémy, jeune apprenti à l'époque, qui s'est occupé de rénover petit peu par petit peu la Peugeot 307.

Puis à l'usine Trémery de Metz où a été conçu le moteur. Jusqu'aux usines Stellantis de Montbéliard pour saluer chaleureusement les ouvriers qui ont fabriqué sa voiture.

Si Fabrice Gommé admet que la chance n'y est pas pour rien dans ce millions de kms au compteur, c'est surtout la conséquence d'une démarche corrective (changer un pneu quand il est crevé) mais aussi d'une démarche curative (comment faire pour que le pneu ne crève plus jamais).

Evidemment, il n'y a plus grand chose de neuf dans cette Peugeot 307, hormis le moteur qui n'a jamais été changé. La boîte de vitesse a lâché aux alentours des 600 000 kms. Fabrice Gommé explique qu'à chaque réparation nécessaire, c'est Jérémy qui s'en chargeait, en modifiant les pièces cassées toujours par des pièces d'occasion.

Signe du destin peut-être, il y a quelques semaines, à 980 000 kms au compteur, l'alternateur a rendu l'âme. Pas question pour le Picard d'abandonner si près du but. Il sera vendredi 27 mai à Belfort puis Montbéliard devant les usines Stellantis.

Que deviendra cette Peugeot 307 au million de kms ? Fabrice Gommé aimerait la céder aux laboratoires Peugeot afin que soit réalisé plusieurs diagnostics qui révéleraient le secret de cette longévité.