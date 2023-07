L'homme le plus rapide de l'histoire des 24 heures du Mans est décédé

11 Juin 1988, Le Mans. Un record de vitesse complètement fou vient d'être établi. Au volant de la WM P88, Roger Dorchy vient d'atteindre les 408 km/h dans la ligne droite des Hunaudières, effaçant ainsi des tablettes les 391 km/h de Porsche. Peugeot, qui équipait avec un V6 la WM, saisit l'opportunité pour réaliser un magnifique coup publicitaire. La marque au lion qui vient de lancer la Peugeot 405 obtient que la vitesse retenue soit 405 km/h. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, le record tient toujours et il ne sera probablement jamais battu, l'Automobile club de l'ouest ayant créé deux chicanes dans la ligne droite pour réduire la vitesse des bolides et augmenter la sécurité des pilotes.

Roger Dorchy devrait donc rester à jamais l'homme le plus rapide des 24 heures du Mans. Il est décédé ce mercredi 26 juillet 2023 à l'âge de 78 ans. Sur son CV, on compte 13 participations à l'épreuve mancelle dont une 4e place obtenue en 1980.