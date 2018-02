Cette année encore, la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen accueille "l'hôpital des nounours". 280 étudiants reçoivent toute cette semaine 400 élèves de primaire qui viennent faire soigner leusr doudous. L'objectif, c'est de lutter contre la peur de l'hôpital.

"L'hôpital des nounours" a rouvert ses portes cette année à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen. 280 étudiants en médecine, pharmacie, maïeutique, orthophonie et dentaire reçoivent cette semaine 400 élèves de grande section de maternelle et de CP, qui viennent faire soigner leurs nounours.

Les salles de classes ont été transformées pour l'occasion en salles de consultation, blocs opératoires, salles de radiologie et cabinet dentaire, où les futurs médecins accueillent les enfants.

L'objectif est de leur expliquer le déroulement des actes médicaux qui sont pratiqués à l'hôpital, en les pratiquant "pour de faux" sur leurs doudous.

Une manière de lutter contre le "syndrome de la blouse blanche". Un bon exercice aussi pour les étudiants qui apprennent à se mettre à hauteur d'enfant.