Dijon, France

Le passage à l'heure d'été est programmé, cette année, le week-end des 24 et 25 mars, mais c'est un bond dans le temps beaucoup plus important que pourrait subir l'horloge à régulateur qui trône depuis 1846 dans la bibliothèque municipale de Dijon. En effet, plus qu'une simple remise à l'heure, cette oeuvre d'art offerte par Rigoley de JUVIGNY en 1775 à l'Académie des Sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon, devrait subir une véritable cure de jouvence. Sept jeunes étudiantes de première et deuxième années de Science Po Dijon se sont lancées le défi de recueillir l'argent nécessaire à sa rénovation complète, sous l'impulsion notamment d'Alice Deceunink, l'une des jeunes femmes investies dans ce projet.

L'équipe d'étudiantes de Sciences Po Dijon investie dans le projet de rénovation de l'horloge

Le projet est mené par Théophile Clerc et Alice Deceuninck, Myfanwy Boudry, Andréa Delestrade, Estelle Girardin, Kamilla Kiraly, Biancas Popistas et Marianna Stoczek, étudiantes à Sciences Po Dijon.

Un projet pour unifier nos deux région Bourgogne et Franche-Comté

Alice Deceuninck explique que cette horloge leur a particulièrement plu car "en tant qu'objet, elle est vraiment très belle et elle a une histoire très intéressante. Elle permet aussi de relier les régions Bourgogne et Franche-Comté, puisque l'horlogerie est une plaque très importante en Franche-Comté et un lycée franc comtois peut nous aider dans la restauration, c'est donc une autre manière d'illustrer la nouvelle grande région unifiée."

Autre Raison, cette horloge est située dans la bibliothèque municipale de Dijon régulièrement fréquentée par cette équipe d'étudiantes, et pouvoir restaurer cette oeuvre qui se trouve sur place, leur permettrait d'en apprécier le résultat directement.

L'horloge avant sa rénovation -

Une véritable oeuvre d'art

Ce régulateur appartient à une production exceptionnelle parmi la très haute horlogerie de l'époque : il s'agit de l'une des vingt plus importantes horloges de ce type conservées dans les collections publiques de françaises. Offerte par Rigoley de Juvigny (magistrat parisien né à Dijon en 1709) en 1775 à l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon, l'horloge entre dans les collections de la Bibliothèque municipale de Dijon en 1846. Le terme de régulateur est utilisé pour désigner une horloge destinée à donner une heure de référence, en particulier pour régler ou mettre à l'heure d'autres horloges, montres ou pendules. Elle a été réalisée par l’ébéniste Antoine Foullet et l’horloger Joseph Michel au milieu du XVIIIème siècle. Elle est classée Monument Historique depuis 1919.

Comment participer à cette opération?

L'horloge tourne aussi pour l'appel à financement participatif lancé pour cette opération de restauration. Les 15 000 euros nécessaires doivent être réunis d'ici fin mai. Les travaux devraient durer de longs mois, voir une année. Vous pouvez également en savoir plus via la page Facebook ouverte dans le cadre de cette opération.

Retrouvez l'interview d'Alice Deceuninck sur France bleu Bourgogne ce mardi 13 mars à 6H43 et 8H12