L'horloge de la gare de Brest a été démontée

Le cadran qui domine la façade de la gare de Brest n'affiche plus l'heure depuis quelques jours. Cela ne risque guère de perturber les voyageurs habitués : l'horloge ne fonctionnait plus depuis un an. Pour la réparer, les équipes de SNCF Réseau ont démonté les aiguilles et leur mécanisme vendredi 7 mai.

SNCF Gares et Connexions, la filiale qui gère les gares du réseau ferré national, indique que l'apparence extérieure de l'horloge, installée 1949, "sera conservée". Mais comme lors de la première rénovation importante en 1974, son mécanisme sera modernisé. Actuellement commandé localement, le moteur sera bientôt piloté à distance.

De retour pour septembre

Le démontage de l'horloge n'a pas été une mince affaire. Pour pouvoir manipuler la machine de près de 50 kg, il a fallu positionner les aiguilles sur 6h30, basculer l'ensemble sur un rail puis le descendre précautionneusement à l'intérieur de la tour à l'aide d'un palan électrique.

L'engin a ensuite été acheminé dans un atelier pour y subir cette modernisation. Parallèlement, les électriciens du groupe SNCF vont installer un nouveau circuit d'alimentation pour la future horloge, qui devrait être remise en place d'ici au mois de septembre.

Le mécanisme, qui pèse près de 50 kg, a été descendu méticuleusement le vendredi 7 mai. © Radio France - SNCF