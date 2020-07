L'Hôtel de Ville de Nancy est "à vendre" sur Le Bon Coin

L'annonce est signée de L. et M., postée ce mercredi 22 juillet à 11h50 sur le site de ventes en ligne Le Bon Coin. Deux photos, la façade et l'escalier intérieur du hall de la mairie, avec ces détails "Maison à vendre, 29 pièces, 2300 m2, pour un montant de 35 000 000 euros, classe énergie G".

Dans la description du bien, on peut y lire ce texte :

"Bonjour, je vends l'Hôtel de ville de Nancy. Situé en plein centre de la ville, Place Stanislas, il est composé de 29 pièces dont de nombreux salons et chambres. Construit en 1755 et surnommé le petit Versailles car tout en long et pas très haut, il plaira à tous les passionnés du XVIIIe siècle. Je le vends suite à un désaccord politique majeur avec le nouveau locataire. J'ai bien peur qu'il transforme la ville en un sentier forestier cyclable. Il est temps pour moi de quitter cette ville tant aimé (sic) et de me diriger vers la chaleur du sud. Les revenus locatifs sont de 23 500 €/mois. Il n'y a aucun travaux à prévoir."

En juin 2013, déjà l'Hôtel de Ville de Nancy a été mis en vente sur Leboncoin.fr. Une blague d'un internaute, mais la mairie avait à l'époque déposé plainte pour "mise en vente abusive d'un bien communal".

Des réactions à suivre.

Le 28 juin dernier, le socialiste Mathieu Klein, avec EELV, a remporté le scrutin du second tour des municipales de Nancy, face au maire sortant centriste Laurent Hénart. La ville est passée à gauche pour la première fois depuis 1947.