L'humoriste Arnaud Tsamère pilotera la voiture France Bleu Mayenne au rallycross de Châtillon-sur-Colmont

Arnaud Tsamère participera, pour la deuxième fois, en septembre prochain, à la célèbre course automobile mayennaise au volant d'un bolide aux couleurs notamment de France Bleu Mayenne.

Châtillon-sur-Colmont, France

Il fait des "vannes", très drôles, aussi vite qu'il appuie sur le champignon. L'humoriste Arnaud Tsamère est également un grand amateur de sports mécaniques. Invité de France Bleu Mayenne, il a confirmé sa présence, pour la deuxième fois, au rallycross de Mayenne sur le circuit de Châtillon-sur-Colmont : "Ces dernières années, j'ai fait beaucoup de courses sur des circuits classiques et on m'a proposé l'an dernier une expérience de rallycross et ça m'a emballé".

"Le pilotage est plus qu'une passion, c'est nécessaire pour mon équilibre, ça me libère, ça m'apaise."

Arnaud Tsamère pilotera donc une voiture qui sera, en partie, aux couleurs de France Bleu Mayenne. Le rallycross de Mayenne se déroulera les 21 et 22 septembre prochains. Et nous sommes très fiers de l'accompagner dans cette aventure !