L'humoriste Rémi Gaillard reconnait avoir volé la DeloRean

Le mardi 20 septembre, nous vous révélions que le propriétaire d'une réplique de la DeloRean, la voiture de la trilogie culte "Retour vers le Futur", soupçonnait Rémi Gaillard de lui avoir volé son précieux véhicule à Ploeuc-L'Hermitage dans les Côtes d'Armor. Nous avons contacté l'humoriste héraultais qui confirme, photos à l'appui, être à l'origine de ce vol avec trois complices. Rémi Gaillard explique avoir ramené la voiture sur un plateau jusqu'à Montpellier (près de 1000 kilomètres) "pour vérifier si elle peut réellement voyager dans le temps". Il promet aussi de la rendre"dans un futur proche".

Vous reconnaissez être l'auteur du vol de la DeloRean ?

Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en voler une qui ait d'la gueule !*



Comment avez vous procédé ?

De nuit avec trois experts. Visiblement, le propriétaire a les images de la vidéosurveillance... J'espère qu'il va les diffuser.



Vous l'avez ramenée à Montpellier ? De quelle manière ?

Je l'ai ramenée à Montpellier sur un plateau, recouverte d'une bâche. Je l'ai débridée mais elle est en parfait état.



Le propriétaire dit que vous avez été en contact avec lui en fin d'année dernière. Pourquoi avoir décidé d'agir de cette manière, de la voler plutôt que de la louer ?

Je ne l'ai pas volée, j'aimerai voler avec.

Que comptez vous faire avec cette voiture ? Et quand comptez vous la rendre ?

Je veux vérifier si elle peut réellement voyager dans le temps et retourner dans les années 80. L'essence était moins chère et la musique était plus stylée. Je promets de rendre la DeloRean à son propriétaire dans un futur proche.



Avez-vous été entendu par la gendarmerie pour cette histoire ?

J'ai reçu un appel oui et heureusement ils ont de l'humour.

Rappelons que le propriétaire de la DeloRean, Victor Deguérande a porté plainte pour vol auprès de la gendarmerie. Joint ce mercredi, il assure que toute cette histoire surréaliste n'est pas un coup monté. "Cela me contrarie vraiment, vous pouvez me croire, il aurait pu me la louer, ça aurait été moins stressant !", nous confie-t-il.

* Référence à l'une des répliques culte du film : Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait d'la gueule !