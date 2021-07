VIDÉO - L'hymne de l'Ardèche, version 2021, cartonne sur les réseaux sociaux

"Les Ardéchois, les 07. Vous dîtes qu’on retarde un peu et qu’on a l’air un peu bébête. Paraît qu’on est des culs terreux". Voilà des paroles que nombre d'Ardéchois connaissent par cœur. Émilien Buffa est le premier à s'en rendre en concert : "Tout le monde tape dans les mains, tout le monde est content. C'est une chanson qui met la banane". Le chanteur de Peaugres a voulu dépoussiérer cet hymne du groupe Les Débardeurs qui date des années 70. Sa version 2021 cartonne sur les réseaux sociaux et il est le premier étonné.

"On nous a demandé s'il y aura un disque ou si on avait des t-shirts" - Émilien Buffa

Émilien Buffa s'est rapproché d'une dizaine d'artistes du Nord-Ardèche. "Je me suis dit que c'était la bonne occasion de revoir plein de copains musiciens. Tout le monde était motivé", raconte-t-il. Il a voulu faire une version multi-styles : "Il n'existait aucune version officielle et avec un enregistrement moderne de cette chanson. On commence un peu folk et traditionnel, puis un peu plus rock, années 80 et disco. Et puis on termine en mode un peu bandas et ska".

La chanson connait tout de suite un grand succès. Sur la page Facebook du chanteur, le clip est partagé plus d'un millier de fois. Sur Youtube, la vidéo cumule des dizaines de milliers de vues. "Je savais que cela marcherait, explique Émilien Buffa. Mais je ne pensais que cela partirait aussi vite et que cela ferait autant de vues en si peu de temps".

Un DJ a même approché l'Ardéchois pour en faire une version discothèque. C'est d'ailleurs l'envie du chanteur d'en faire plusieurs versions. À voir, si cela sera faisable.