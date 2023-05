Bientôt le Top 14 ? L'hymne France Bleu Isère pour la finale du FC Grenoble Rugby

Les paroles de l'hymne du FC Grenoble Rugby

Couplet :

Aller le FCG, il faut vraiment gagner

On fait le trajet pour vous encourager

FCG derrière toi pour battre Oyonnax

On sera tous là

Le Top 14 nous tend les bras

Refrain :

ALLEZ ROUGE ET BLEU FAUT QUITTER CETTE PRO D2

ALLEZ ROUGE ET BLEU FAUT QUITTER CETTE PRO D2

ALLEZ ROUGE ET BLEU FAUT QUITTER CETTE PRO D2

ALLEZ ROUGE ET BLEU

