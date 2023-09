L'hystérie Harry Potter au Havre pour la venue d'un des acteurs de la saga à l'Espace Coty

Les fans d'Harry Potter peuvent rencontrer un des acteurs de la saga ces vendredi et samedi à l'Espace Coty du Havre.

Les Potterheads se sont donné rendez-vous au Havre cette fin de semaine. Vendredi et samedi, Jason Isaacs, l'acteur qui joue Lucius Malefoy dans les films de la saga Harry Potter est en dédicace à l'Échoppe des sorciers, dans la galerie commerciale l'Espace Coty . Malgré le coût - 90 euros pour la dédicace et la photo souvenir - les fans sont aux rendez-vous.

Une longue file s'allonge dans la galerie commerciale, "c'est la quatrième fois qu'on vient voir un acteur d'Harry Potter ici, racontent Amandine et Malicia, deux jeunes Havraises*.* Pour l'occasion, de nombreux Potterheads (c'est comme ça qu'on appelle les fans d'Harry Potter) ont revêtu leurs plus beaux costumes : capes, baguettes et écharpes de leur maison de Poudlard.

Christopher a lui une perruque blonde, un veston de fourrure noire, des bagues "et la canne de Lucius Malefoy", s'enorgueillit le Rollevillais de 32 ans. "C'est le meilleur méchant de la saga, il a la classe, il a l'élégance", appuie le jeune homme, un brin ironique "Voldemort à part le pouvoir il n'a pas grand chose".

90 euros la rencontre

Comptez 90 euros, tout de même, pour pouvoir obtenir une dédicace et faire une photo avec la star. "Avec les cadeaux souvenirs ça nous coûte 300 euros, confie Manon, mais les rêves ça n'a pas de prix". Tout sourire, Marie contemple sa photo, elle a même pu échanger quelques mots en Anglais avec l'acteur qui est "très sympa".