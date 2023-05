L'identité de la championne des petits farcis niçois 2023 va vous surprendre...

La championne 2023 est une cheffe d'entreprise niçoise

En mai à Nice, depuis plus de 10 ans maintenant, il y a toujours une matinée de dimanche très animée dans le vieux Nice, rue de la Tour. Au pied de la Tour Saint François, les niçois et les touristes (souvent avec un verre de rosé à la main) goutent des dizaines de petits légumes (poivrons, courgettes, oignons, champignons) farcis à la niçoise. Alors qu'un jury attablé à la terrasse du mythique restaurant "La cave de la Tour" en plus de la dégustation, note et juge les petits farcis des 16 candidats pour cette édition 2023.

ⓘ Publicité

Les petits farcis sont notés sur leur aspect, leur tenue, le goût bien-sûr et les ingrédients ! Il n'y a pas de riz dans les farçis niçois ! Pour cette nouvelle édition, ce sont les créations de Christine Grosso qui ont été repérées par les chefs renommés (dont le président Jacques Maximin) et les personnalités politiques du jury.

Christine Grosso est une niçoise de 50 ans, créatrice de l'école Cap Médecine à Nice (la prépa pour les concours d'entrée de la faculté de Médecine de Nice.

Respecter la tradition

Pour Christine, le respect de la tradition autour de ce plat populaire est important. Elle rappelle qu'il s'agit avant tout d'une "cuisine des restes", "on y met les restes de jambons, de daubes". Son secret est de trouver l'équilibre entre les différents ingrédients, prendre du temps et faire de "belles cuissons".

Christian Estrosi et Eric Ciotti à la même table

Le Championnat du monde des petits farcis est un évènement à enjeux aussi pour les personnalités politiques locales. La tradition culinaire niçoise a même réussi à rassembler à la même table le maire de Nice et le député niçois. Le temps de quelques dégustations. Le maire de Nice a rapidement cédé sa place à son conseiller municipal Greg Monetti (ancien candidat aux législatives sur la même circonscription...qu'Eric Ciotti). Les deux hommes ont d'ailleurs remis le prix à la gagnante 2023.

Eric Ciotti, Greg Monetti et la Championne du Monde des petits farcis niçois Christine Grosso © Radio France - Nicolas Mérou

À écouter Quentin Maunier champion du monde des Petits Farcis Niçois 2018