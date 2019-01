L’impressionnant bateau câblier quitte le port de Cherbourg

Le "Deep Energy", un câblier de 200m de long a quitté ce lundi le port de Cherbourg après une escale de six mois. Il est attendu en Bretagne.

Le Deep Energy était arrivé à Cherbourg au mois d’août dernier pour une escale de six mois. Le bateau, capable de déposer des câbles jusqu'à 3.000 mètres de profondeur, ne passait pas inaperçu sur le port cherbourgeois et notamment la nuit, avec sa grande roue et ses impressionnantes armatures métalliques illuminées.

Direction Brest

Le bateau qui compte une centaine de personnes à bord, majoritairement des britanniques, a pris la mer ce lundi matin vers la Bretagne. Il est attendu à Brest pour des missions de maintenance.