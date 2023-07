L'impressionnante charpente métallique en cours de construction permettra de déplacer le monument aux morts

Des poutres orange commencent à être installées en cette mi-juillet 2023 autour du monument aux morts à Toulouse allées François Verdier sur le chantier de la ligne C du métro.

Déplacer le monument aux morts sans l'abimer

Cette charpente métallique est installée pour consolider le monument vieux de plus de 100 ans, ces immenses poutres permettront de le déplacer sans l'abîmer. Le monument aux morts pèse 1000 tonnes.

L'opération consistera à le lever à 2 mètres de haut à l'aide de quatre vérins, lui faire faire un quart de tour et le déplacer sur 30 mètres grâce à une plateforme motrice pilotée par joystick pour le positionner entre les platanes.

Le levage débute le dimanche 27 août et va durer 4 jours, le public sera autorisé à assister à cet évènement exceptionnel.

Des fondations en béton ont été réalisées. © Radio France - Pascale Danyel

Une opération exceptionnelle

Jean-Jacques Laporte est en charge du projet de la ligne C chez Tisseo Ingénierie. Il explique à quel stade en est le chantier de consolidation du monument aux morts : "on vient de réaliser quatre poutres béton qui vont être mises en place sous le monument, et autour de ces poutres béton on va venir construire une charpente métallique pour pouvoir soulever et déplacer le monument".

La masse à déplacer est impressionnante : "le monument fait 1000 tonnes, c'est 25 Airbus A350, l'exosquelette et le confortement font 500 tonnes, on va donc déplacer 1500 tonnes". L'opération est difficile : "on va devoir le lever progressivement (10 cm par 10 cm ndlr) tout en s'assurant qu'il reste stable et ne bouge pas, cela va durer plusieurs jours, une fois cela fait le monument aux morts sera posé sur des grandes remorques puis déplacé sur 30 mètres pour le stocker plusieurs années le temps des travaux de la station de la ligne C".

Il s'agit d'une opération exceptionnelle, mais pas unique, aux Etats-Unis des immeubles entiers ont déjà été déplacés souligne Jean-Jacques Laporte. En revanche c'est une première en France.

Une centaine de personnes travaillent sur le chantier de levage du monument aux morts. © Radio France - Pascale Danyel

Une opération à risque

Thibault Danho est ingénieur travaux chez Bouygues, le levage du monument aux morts est pour lui un défi à relever qui ne lui fait pas peur : "je suis confiant, je ne stresse pas, on prend en compte tous les risques, je ne crains pas l'effondrement car on fait des consolidations partout, des fondations jusqu'à la toiture, tout est contreventé. Le risque c'est que les colonnes se rapprochent entre elles, mais on mettra de butées dans toutes les directions pour éviter tous les déplacements".

L'opération de déplacement du monument aux morts nécessite une enveloppe de 7 millions d'euros.