L'impressionnante photo, prise depuis un avion, d'un cumulonimbus responsable des orages en Mayenne

C'est le Roi des nuages : le cumulonimbus. Un géant large de 5 à 15 km et son sommet peut s’élever jusqu’à 15 km et plus d’altitude, à l'origine de phénomènes extrêmes tels que fortes averses, orages, chutes de grêle et tornades.

Ce dimanche 20 septembre, un mastondonte s'est formé au-dessus du département de la Mayenne provoquant des pluies intenses.

Un passager d'un vol entre Amsterdam et Nantes, Julien Placier, a eu le réflexe de le photographier et de partager le cliché sur les réseaux sociaux. IMPRESSIONNANT !