L'incroyable ascension d'un boulanger de Pecquencourt

Pascal Tepper a inauguré cet automne son 6° établissement aux Emirats Arabes Unis où il emploie plus de 160 salariés à Dubai et Abou Dabi, mais pas question pour lui d'abandonner sa boulanger familiale de Pecquencourt et ses 12 salariés.

Quand il regardait des émissions télé sur Dubai, il y a quelques années, il se disait j'aimerais bien y aller au moins une fois, et à 56 ans, il a ouvert sa 6° boutique au Dubai Park, le tout nouveau parc futuriste des Emirats Arabes Unis.

Une sacrée aventure pour le boulanger aux grosses moustaches qui au départ ne gère que sa boulangerie familiale de Pecquencourt, il y est né, et c'est son arrière grand père qui l'a fondée en 1921. Après avoir obtenu le prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France en 2000, Pascal se lance dans la formation au début dans la région, puis en France et très vite dans le monde entier.

Du Mexique au Pérou en passant par la Russie ou le Moyen Orient il donne des formations sur le matériel de boulangerie. Lors d'un salon aux Emirats Arabes Unis, il est repéré par un cheik qui souhaite ouvrir une franchise de boulangerie française.

Des émiratis qui se régalent avec les croissants au beurre

Et le "petit" boulanger de Pecquencourt est finalement retenu parmi de sérieux candidats comme Paul ou la Mie Caline. Il ouvre une première boutique, et enchaine très vite. A chaque fois, il s'agit d'immenses boutiques boulangerie, pâtisserie, mais aussi brasserie haut de gamme où les Emiratis peuvent passer de très longues heures à déguster les produits français et notamment les croissants au beurre dont ils raffolent.

Malgré ce succès, le boulanger nordiste garde les pieds sur terre, il ne s'est pas transformé en businessman, quand il est dans le Nord, il se lève aux aurores pour préparer du bon pain

C'est ma passion, c'est ma vie, j'ai besoin de toucher la matière, en quelque sorte c'est ma drogue !

Pas question donc pour lui de s'installer sous le soleil, il reste très attaché à ses racines.

Pascal organise des portes ouvertes de sa boulangerie nordiste les 16 et 17 décembre.