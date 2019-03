Elles passent 44 heures seules en forêt : l'incroyable histoire de deux sœurs de 5 ans et 8 ans aux États-unis

Par Kevin Boderau, France Bleu

Leia et Caroline, deux sœurs âgées de 5 ans et 8 ans se sont perdues en forêt en rentrant de l'école. Elles ont été retrouvées saines et sauves 44 heures plus tard. Les fillettes ont expliqué avoir survécu grâce à des techniques de survie apprises en "club nature".