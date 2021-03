L'incroyable histoire de la maison hantée de Sarah Winchester

Sarah Winchester a construit une maison dont les plans furent dessinés par des fantômes. On découvre ensemble cette frémissante histoire.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse aux fantômes et à leur influence sur nos vies. Philippe Charlier les connaît bien, il est médecin légiste et anthropologue, directeur du département de la Recherche et de l'Enseignement du Musée du Quai Branly. Il nous dévoile l'histoire de la maison hantée Winchester.

Une maison dédiée aux fantômes

Sarah Winchester est la veuve de William Wirt Winchester, fabriquant de carabines dans la Californie du tout début du XXème siècle.

À la mort de William, Sarah se dit hantée par les fantômes dont la mort fut causée par les armes à feu produites par son mari. Elle croit devoir expier leurs morts en se mettant au service de ces fantômes. Pour ce faire, elle lance les travaux de construction d'une maison destinée à héberger les âmes de ces victimes.

Des fantômes pour architectes

Sarah Winchester dit recevoir les indications de constructions directement de la part des fantômes. Ils lui dictent les plans de la maison et commandent tantôt un escalier, une nouvelle chambre ou une terrasse.

La maison est agrandie de 1884 à 1922 et présente de nombreuses bizarreries. On y trouve par exemple une pièce qui n'a ni porte ni fenêtre ou un escalier qui donne sur un mur.

De plus, Sarah est convaincue qu'elle restera en vie tant que la maison ne sera pas finie. Et c'est ce qui arrive. Dès lors que la maison a été totalement terminée, Sarah Winchester est morte.

"C'est soit un coup du destin, soit un coup des fantômes" conclut Philippe Charlier.