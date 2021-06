L'incroyable voyage de N'Lou le dog-trotter en Amérique du Sud avec Marine et Damien

L'un ne va pas sans l'autre. Marine ne conçoit pas de voyager sans son chien, N'Lou. Pour leur périple en Amérique du Sud, ils sont accompagnés de Damien, le compagnon de Marine. En décembre 2019, le couple et leur compagnon à quatre pattes quittent Laval pour le continent sud-américain.

Certains abandonnent leur animal de compagnie sur le bord de la route, l'été venu, et il y a Marine qui ne conçoit pas de partir en vacances sans N'Lou, son berger australien.

Notre dog-trotter voit le jour le 6 octobre 2017 et entre dans la vie de Marine, deux mois plus tard. Tout de suite pour la jeune maîtresse de N'Lou c'est : "Jamais sans mon chien !".

J'ai choisi de partir en voyage avec mon chien parce qu'il fait partie de la famille et quand je l'ai adopté, pour moi, c'était évident de partir avec lui, tout simplement.

Marine et N'Lou sont inséparables - Pieds et pattes liés

Tous deux, avec ou sans Picco le van, ils ont parcouru l'Europe, sont allés en Russie, en Islande... Puis vient le projet d'un long périple en Amérique du Sud, cette fois-ci avec Damien, le compagnon de Marine.

Picco le van est envoyé par porte-conteneur en Guyane. Nos trois voyageurs au long cours arrivent par avion le 11 décembre 2019. Une longue aventure sur les routes sud-américaines les attend. Au programme : la Guyane, le Brésil, l'Argentine et le Chili. Mais l'arrivée de la pandémie de Covid-19 les pousse à revenir précipitamment en France le 27 mars 2020.

Marine, N'Lou et Damien à Ushuaïa en Argentine - Pieds et pattes liés

Des souvenirs inoubliables

En l'espace de quatre mois, ils ont vécu d'innombrables aventures. Parmi ces souvenirs inoubliables, Marine repense à leur excursion sur le Mont des Deux Frères (Morro Dois Irmãos) à Rio de Janeiro. Après s'être renseignés auprès d'un guide sur la faisabilité de cette randonnée avec N'Lou, Marine et Damien décident de la faire. Mais voilà, une information capitale n'avait pas été mentionnée : la première partie de l'excursion se fait à moto.

On a chargé N'Lou entre nous deux et puis on est montés à travers les favélas, sur des routes pavées, je me cramponnais à mon chien et au chauffeur de moto.

Marine et N'Lou en route pour le Mont des Deux Frères à Rio de Janeiro - Pieds et pattes liés

Marine a de nombreuses histoires similaires à raconter car parfois avec un chien, il faut savoir anticiper et s'adapter aux différentes situations.

Bien voyager avec son compagnon à quatre pattes

Marine ne voit que des avantages à voyager avec son animal de compagnie. Tout d'abord c'est une présence précieuse qui est toujours partante et qui ne rechigne pas si une excursion ne plaît pas. La maîtresse de N'Lou rappelle également le rôle sécuritaire que peut avoir un chien à ses côtés car au tout début elle voyageait seule. Mais de loin, l'avantage le plus prégnant est que l'animal de compagnie est un "facilitateur" de rencontres.

Les gens qui sont amoureux des bêtes ont tendance à venir vers nous pour justement me demander si ils peuvent le caresser, comment est-ce qu'il s'appelle, est-ce qu'ils peuvent prendre une photo avec. Finalement, ça crée aussi beaucoup de liens.

N'Lou sur les hauteurs d'un fjord - Pieds et pattes liés

Pour éviter tout désagrément, Marine conseille d'anticiper ses déplacements car certains endroits n'acceptent pas les chiens. Il ne faut pas oublier que les mesures sanitaires sont différentes suivant les pays. Pour son voyage en Amérique du Sud, Marine a consulté le site AniVet Voyage qui donne des conseils ainsi que les formalités pour préparer au mieux le voyage de son animal de compagnie.

Mais pour Marine, une choses est sûre, elle ne regrette pas de voyager avec N'Lou.

Pour moi, c'est des super expériences et vraiment un très beau partage qu'on peut avoir avec son compagnon.

Et après...

Désormais, les voyages se font à quatre. Depuis quelques mois, Madjo a rejoint la famille. Les deux chiens s'entendent à merveille et font le bonheur de leurs maîtres. En raison des restrictions de déplacements, les aventures sont beaucoup moins lointaines mais tout aussi enrichissantes.

Madjo, Marine et N'Lou en escapade - Pieds et pattes liés

Pour aller plus loin

Marine et Damien ont créé le blog Pieds et pattes liés où ils racontent leurs aventures et donnent des conseils pour bien voyager avec son chien. On peut les suivre également sur Instagram.

France Bleu Mayenne et Gauthier Paturo leur ont consacrés des épisodes dans leur émission Planète 53.