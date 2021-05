L'incroyable vue du ciel de l'estuaire de la Loire, Noirmoutier et l'Île d'Yeu grâce à Thomas Pesquet

Une semaine après son retour ultra-médiatisé dans la Station Spatiale Internationale où il doit rester six mois, l'astronaute français Thomas Pesquet publie, ce samedi, une splendide photo de la façade ouest de l'hexagone, vue du ciel. Le cliché où se mêlent le bleu de l'océan, le vert des espaces naturels et le blanc des nuages permet aisément d'observer l'Île d'Yeu, Noirmoutier ou encore l'estuaire de la Loire vus du ciel.

Un message partagé des dizaines de milliers de fois

Dans un court texte partagé sur plusieurs réseaux sociaux en anglais et en français, Thomas Pesquet explique que "parfois une silhouette familière se dessine à l’horizon alors que nous tournons autour de la terre… vous avez dit hexagone ?". Suffisant pour séduire les internautes qui ont été des dizaines de milliers à "aimer" et partager la publication. Et ce n'est qu'un début. Lors de sa première mission extra-terrestre, l'actuel commandant de l'ISS, âgé de 43 ans et parmi les personnalités préférées des français, nous avait offert des clichés à couper le souffle de Nantes la nuit, de la plage de la Baule ou encore de la Vendée. Un régal.