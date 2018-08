Les hébergements insolites ont le vent en poupe. Yourtes, tipis, cabanes perchées, roulottes attirent les vacanciers en mal d'originalité mais aussi de calme.

Les hôtels et les campings 3 étoiles où l'on effectue des séjours longs pendant les vacances ont toujours la côte mais certains touristes préfèrent le dépaysement d'un hébergement insolite.

Hébergement insolite, des vacances autrement Copier

Insolite parce qu'original mais aussi parce que bien situé et calme. Les courts séjours pendant lesquels ont dépense un peu plus mais au cours desquels on se fait plaisir représentent une tendance qui favorise l'émergence de ces nouvelles propositions.

5 à 6000 hébergement insolites en France.

Une centrale de réservation par internet est d'ailleurs consacrée exclusivement à ces hébergements insolites. C'est "abacadaroom" dont les bureaux sont installés à Monteux et qui se développe en même temps que ce nouveau marché.

Anne Laure fait partie des 7 salariés de cette centrale de réservation en ligne créée en 2014 par Nicolas Sartorius :

Abracadaroom site spécialisé dans la réservation d'hébergements insolites Copier

Le site internet d'Abracadaroom é été visité par un million d'internautes en 2017. Il référence 900 hébergements soit trois fois plus qu'il y a 2 ans et a généré 12 000 nuitées l'an dernier. Avec 100 % de croissance d'activité sur les trois derniers mois et un chiffre d'affaire espéré de 370 000 € on peut dire que la créateur d'abracadaroom a trouvé un créneau porteur.