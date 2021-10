L'installation des illuminations de Noël a déjà débuté à Saint-Brieuc

Nous sommes le 8 octobre 2021 et des illuminations de Noël sont déjà installées dans le centre ville de Saint-Brieuc. On vous explique pourquoi si tôt.

Depuis le début de la semaine, neuf agents municipaux de Saint-Brieuc perchés sur trois nacelles installent les premières illuminations de Noël dans le centre-ville. Bizarre ? Non, pas vraiment. "Cela fait 19 ans que je suis là et ça fait 19 ans que je commence les illuminations début octobre", sourit Hubert Martin, l'un des agents. "Les gens ne se rendent pas compte mais c'est énormément de travail et on ne fait pas que ça. On continue de s'occuper de l'éclairage public en même temps".

A Saint-Brieuc, 80 rues et places sont illuminées, 3200 heures de travail l'an dernier. Normalement, toutes les lumières seront allumées le 3 décembre et s'éteindront début janvier. Il faudra ensuite compter un mois et demi pour tout démonter.