A l'Isle sur la Sorgue, les policiers patrouillent... en kayak

On l'appelle la "brigade Sorgue" : une équipe de policiers municipaux et de gardes-pêche patrouillent deux fois par semaine sur la Sorgue, à bord de kayaks estampillés "police municipale". Ils veillent au respect de l'environnement et des consignes de sécurité.

Avez-vous déjà croisé des policiers… en kayak ?! Si, si ça existe !

A l’Isle sur la Sorgue, c’est la deuxième année que la "brigade Sorgue" patrouille sur l'eau. Deux fois par semaine, policiers municipaux et gardes-pêche vont à la rencontre des touristes, des riverains, des pêcheurs et des loueurs de canoés.

Respect de l'environnement et de la réglementation

"Nous sommes là pour sécuriser la Sorgue et faire respecter la réglementation", explique Frédéric Lafont, brigadier-chef principal à la police municipale de l’Isle sur la Sorgue,. C'est lui qui chapeaute cette patrouille fluviale.

Nous rappelons les règles de base : pas d'embarcation gonflable type plage; gilets obligatoires; respect et propreté des berges... Nous contrôlons aussi les pêcheurs (Frédéric Lafont)

En saison, un millier de personnes naviguent sur la Sorgue chaque jour.

Le reportage de Charlotte Lalanne Copier