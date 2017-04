L’œil du web - La colère de la communauté LGBT contre la chaîne Youtube

La communauté LGBT dénonce le "mode restreint" opéré par Youtube. Depuis une quinzaine de jours, de nombreuses vidéos sont signalées comme choquantes simplement parce qu'elles évoquent l'homosexualité.

LGBT comme Lesbiennes, Gays, Bi et Transsexuels. Sur le net, ils sont nombreux à exprimer leur colère parce que depuis une quinzaine de jours, Youtube passe en "mode restreint" de nombreuses vidéos qui évoquent l'homosexualité. C’est vécu comme une censure. Normalement ce mode est activé quand le contenu est signalé comme choquant mais là, une simple vidéo humoristique du youtubeur français Cyprien sur le mariage gay par exemple a été placée en "mode restreint" par Youtube.

Des vidéos qui donnent des conseils aux victimes de l'homophobie, ou encore des clips musicaux ont subi le même sort. Certains youtubeurs se demandent si Youtube n'est pas devenu homophobe.

La polémique prend de l'ampleur, Youtube a tenté des excuses sur Twitter en disant être fier de représenter la communauté LGBT sur sa plateforme et dit regretter la confusion. Mais visiblement cela n'a pas convaincu.

Le combat de boxe entre le Premier Ministre canadien et l'acteur Matthew Perry n'aura finalement pas lieu.

Là ça se passe sur Twitter, Justin Trudeau, le premier ministre canadien et Matthew Perry alias Chandler Bing dans la série Friends se sont provoqué – gentiment et avec humour - par message interposés. Matthew Perry a avoué dans une émission de télévision avoir mis une raclée à Justin Trudeau dans la cour d'école. Ils étaient ensemble au primaire. Pour le premier avril, le premier ministre canadien a alors demandé à son ancien camarade de classe de prendre sa revanche en montant sur le ring, "qui n'a jamais souhaité frapper Chandler?" écrit-il sur Twitter. Le suspense n'aura pas duré longtemps, le lendemain Matthew Perry donne sa réponse et se défile : "Je pense que je vais refuser votre demande de revanche monsieur", avec une bonne excuse "étant donné que vous avez actuellement une armée à votre disposition". Courageux mais pas téméraire ce Chandler!

Aux Etats-Unis, il ne faut pas énerver les singes du zoo John Ball dans le Michigan

La vidéo amateur a déjà été vue plus de 250 000 fois en quelques heures. On y voit des visiteurs qui observent un singe, visiblement agacé d'être au centre de l'attention. On le voit se balancer de haut en bas, puis il jette une poignée d'excréments sur son public et vise en plein dans le mille. Ça fait beaucoup rire les gens autour mais visiblement pas la pauvre grand-mère dans son fauteuil qui a reçu le cadeau odorant de l'animal sur le bout du nez.