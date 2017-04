L’œil du web - Le portrait de Mélania Trump affole la toile

La Maison Blanche a publié le portrait de la première dame des Etats-Unis lundi, ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Quelques éloges mais surtout des critiques et des parodies en pagaille.

C’est l’œil du web, une chronique à écouter chaque matin 5h40 sur France Bleu.

L'œil du web se penche sur le portrait officiel de Mélania Trump à la maison blanche ce mercredi. Il a été publié lundi et il fait le bonheur des internautes, sur Twitter notamment. Plus de 11 000 retweets et plus de 55 000 "j'aime". Il y a ceux qui aiment beaucoup et la trouvent très glamour mais il y a surtout ceux qui se moquent et qui s'en donnent à cœur joie. La première dame des Etats-Unis pose debout, les bras croisés, veste et châle noir, une grosse bague au doigt sertie d'un diamant, un léger sourire un brin crispé et une photo très retouchées. Ce détail les internautes n'ont pas manqué de le relever. Les parodies ont rapidement fait leur apparition. Mélania Trump comparée à Dark-Vador, rayon laser à l'appui ou encore à l'actrice Jane Badler de la série V.

Un internaute se demande si il n'y a que lui "qui a le générique des feux de l'amour en tête en voyant ce portrait naturel et proche du peuple? " écrit-il. Un autre compare son portrait à l'affiche de la série L'incroyable famille Kardashian. Beaucoup comparent Mélania Trump à Michèle Obama qui elle aussi avait était moquée parce que jugée trop détendue sur la photo.

Y a que moi qui ai le générique des Feux de l'amour en tête en voyant ce portrait naturel et proche du peuple?

😑😒😧🙃 #MelaniaTrump https://t.co/6DQUkssdC8 — Cali✏ 🕊 (@Caliisays) April 4, 2017

Anyone know why Melania Trump's portrait was taken in front of the Muppet Babies Window? pic.twitter.com/EOLfwfBggE — Sasha Stewart (@ArtfulStew) April 3, 2017

FLOTUS official portraits, 2009 & 2017. (Note positioning of Melania Trump's diamond ring.) pic.twitter.com/QVLrBDo362 — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) April 3, 2017

Plus proche de chez nous, la vidéo qui buzz c'est celle de France Bleu Cotentin pour l'US Avranches

Toute l'équipe de France Bleu Cotentin s'est mis à la chanson pour encourager l'US Avranches, club de football en National qui affronte ce mercredi soir un poids lourd de la ligue 1, le Paris Saint Germain. C'est la magie de la coupe de France de football et dans la Manche on y croit à la victoire. Et oui parce que l'US Avranches joue sa qualification en demi-finale de la Coupe de France, espérons que cette chanson leur porte chance et qu'ils n'abusent pas du calva. En attendant vous pouvez la retrouver en vidéo sur la page Facebook de France Bleu Cotentin.

Et la réponse en chanson de Bruno Salomon spécialiste du PSG à France Bleu.

La belle histoire du jour nous vient de l'Arkansas aux Etats-Unis

C'est l'histoire de Carter, un garçon de 8 ans atteint de Vitiligo, une maladie qui cause une dépigmentation de la peau. Victime de moquerie, le site internet Buzzfeed relate que le jour où sa mère est tombée sur la page Facebook de Rowdy, un labrador noir atteint lui aussi de Vitiligo et bien le petit Carter a retrouvé confiance en lui. L'histoire ne s'arrête pas là puisque le mois dernier, grâce aux dons d'un anonyme, Carter et sa maman ont pu prendre l'avion pour rencontrer ce chien noir aux deux taches blanches autour des yeux dans l'Oregon. Le tout a été filmé, vous entendez la musique de la vidéo derrière moi. Cette rencontre a permis à Carter de mieux accepter sa maladie. Et la maitresse de Rowdy souhaite maintenant que d'autres enfants atteints de Vitiligo puissent rencontrer son chien.