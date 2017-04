L'oeil du web - "Pourquoi Internet doit connaître ma taille de caleçon ?" la colère d'un député américain

Agacé par le risque de voir ses données personnelles sur Internet vendues à des fins commerciales, le député américain Michael Capuano a piqué une grosse colère au Congrès.

C’est l’œil du web, une chronique à écouter chaque matin 5h40 sur France Bleu.

Une loi est en discussion aux Etats-Unis. Elle pourrait permettre aux fournisseurs d'accès Internet de revendre des données personnelles de leurs clients à des fins commerciales. Vous savez, par exemple, quand vous faites une recherche sur Internet, le lendemain, vous avez plein de publicités en rapport avec cette recherche. Un projet qui provoque la colère du député démocrate Michael Capuano.

Gros coup de colère d'un parlementaire démocrate américain contre la commercialisation des données personnelles sur Internet. pic.twitter.com/RrhMCR4NuO — Brut (@brutofficiel) April 3, 2017

"La semaine dernière j'ai acheté des sous-vêtements sur Internet. Pourquoi devriez-vous connaître ma taille ? Ou ma couleur préférée ? Ces sociétés ne sont pas en faillite ! Internet n'est pas en péril. Ces informations sont à moi ! Pas à vous, pas au gouvernement, à moi ! Vous ne pouvez pas les avoir, sauf si je vous les donne. Mon numéro de téléphone, de sécurité sociale, de carte bancaire, mes mots de passe ... tout ça, c'est à moi !"

Le député critique aussi l'utilisation de ces données : "Et après que vont-ils en faire ? Se dire "Oh, Mike prend du 38 pour ses caleçons, c'est super. Envoyons-lui de la publicité !" D'ailleurs, je n'en ai plus besoin, vu que je viens d'acheter mes sous-vêtements !" Il vient d'ailleurs de lancer une pétition pour lutter contre ce projet de loi. Si la vidéo a été vue plus d'un million de fois, la pétition n'a recueilli pour le moment que 4 000 signatures.

Le tournage de la trilogie Kaamelott va débuter

C'est ce qu'a révélé son créateur, Alexandre Astier face à Mouloud Achour sur Canal +. "

"T'arrives pas à le refaire Kaamelott, là ?" demande Mouloud Achour. "Si" répond Astier, qui annonce une nouvelle fois son envie de faire une trilogie. "Ce qui compte, c'est que ça ait lieu" précise le comédien. "Tu galères à l'écrire ?" demande le présentateur. "Pas du tout, c'est fini", sourit Astier qui prévient que le tournage va commencer. Avec deux seules infos côté casting : il garde le rôle du Roi Arthur. Et Audrey Fleurot sera présente dans son rôle de la Dame du Lac.

Tout de suite, les réactions ont plu sur Facebook et Twitter.

Finalement OSEF de la #Presidentielle2017 : il va y avoir une TRILOGIE #Kaamelott !!! 🤘👏🤘 pic.twitter.com/JfwLSKHBmQ — Le Vaillant Édouard⛵ (@UnHommedeGauche) April 5, 2017

Le tournage de Kaamelott commence bientôt​, je crois que c'est la plus belle info de l'année ! Plus qu'à attendre la sortie de la trilogie ! pic.twitter.com/XjWaGpzesZ — Estelle (@sheenoud) April 5, 2017

Le tournage de la trilogie Kaamelott va débuter !!! pic.twitter.com/XFq46CKnhq — Circeto (@Circeto) April 5, 2017

Alexandre Astier est un spécialiste des "cartes postales" pour donner des infos au compte goutte sur la trilogie Kaamelott. Rappelez-vous de ce tweet en 2012, il y a déjà 5 ans.

2s, je me rapproche. Voilà. Je m'y colle. Et je vous embrasse hyper fort. (je vais me coucher, je suis sur les jantes) pic.twitter.com/whgKbzZq — Alexandre Astier (@sgtpembry) February 3, 2012

Un étudiant américain invite Emma Stone à son bal de promo

C'est une idée saugrenue, une blague même à la base. Un lycéen américain Jacob Staudenmaier veut inviter Emma Stone comme sa cavalière à son bal de promo de fin d'année. Le lycéen, aux faux airs de Ryan Gosling, a fait les choses en grand et a tout simplement recréé la scène d'ouverture du film La La Land où Emma Stone s'est largement distinguée.

Le jeune homme a fait appel à des figurants, des amis de son lycée, pour tourner cette scène sur l'air de "Another Day of Sun". Elle a été vue plus de 300 000 fois sur YouTube. Mais ça ne suffit pas encore pour que la belle rousse réponde à son appel.

Jacob Staudenmaier attend la réponse d'Emma Stone © Radio France - Capture écran Youtube

La version originale de la chanson, présente dans le film.