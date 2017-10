L'oeil du web - La blague douteuse de Jean-Luc Lahaye dans "Stars 80, la suite"

L'humour de Jean-Luc Lahaye fait grincer des dents. Une pétition lancée pour défendre un propriétaire qui a tué un cambrioleur. Donald Trump fait une nouvelle fois des siennes sur Porto Rico. Panique à Zurich, où des voisins confondent l’emblème de Jack Daniel's avec le drapeau de Daech.

Jean-Luc Lahaye et sa blague douteuse choque les internautes

Le chanteur Jean-Luc Lahaye fait partie du casting du film "Stars 80, la suite" en salles le 6 décembre. Sur la bande-annonce, le chanteur répond à une question de Richard Anconina qui l'interroge sur la venue "de ses copines". Jean-Luc Lahaye rétorque : "elles vont venir... mais à cette heure-ci elles sont au lycée. Bah oui elles passent leur bac !" (à partir de 2'20")

Une allusion directe à ses ennuis judiciaires. Jean-Luc Lahaye a été condamné par deux fois, pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans et pour une relation par webcam avec une fille de 14 ans. Et cette réplique ne passe pas pour beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ceux qui prennent sa défense et parlent d'autodérision. L'association La Voix de l'enfant comptait même porter plainte mais finalement, dimanche, le producteur du film a décidé de couper la scène au montage.

Une pétition pour défendre le propriétaire qui a abattu un cambrioleur

Jeudi soir, près de Béziers, dans un domaine au jardin réputé, deux cambrioleurs s'introduisent au domicile du propriétaire. Ils frappent sa femme handicapée et récupèrent l'argent donné sous la contrainte. Sauf que ça ne leur suffit pas. Le propriétaire sort son arme et tire sur l'un des cambrioleurs qui décède. Le tireur, mis en examen, a été remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. E il bénéficie d'un énorme soutien sur le web. Une page Facebook a été créée et "likée" par plus de 43 000 internautes. Une pétition en ligne, qui défend la thèse de la légitime défense, est également disponible. Elle s'adresse à la ministre de la Justice.

Donald Trump se fait encore remarquer sur Porto Rico

Le président américain a déjà fait parlé de lui la semaine dernière pour son "lancer de vivres" à destination des victimes de l'ouragan Maria à Porto Rico. Eh bien il s'est encore fait remarquer vendredi lors d'un discours consacré justement à Porto Rico. Il a prononcé le nom de l'île avec l'accent espagnol... résultat :

Pres. Trump: “PUerto Rico. We love PUerto Rico. And we also love Puerto Rico." pic.twitter.com/3fbzGvybd4 — Dan Linden (@DanLinden) October 6, 2017

Vive inquiétude pour des riverains à Zurich

Ils ont repéré un drapeau noir avec des écritures blanches hissé sur le toit de leur voisin. De suite, ces riverains ont pensé au drapeau de Daech ! Sans tarder, ils ont envoyé un courrier menaçant à leur voisin, trop provoquant à leur goût et potentiellement dangereux... sauf que ce drapeau n'était autre que l'emblème de Jack Daniel's ! La célèbre marque américaine de whisky. L'amateur de bourbon, agacé par l'attitude de ses voisins, va tout de même porter plainte pour diffamation rapporte Slate.