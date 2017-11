L'oeil du web - Un poulet en plastique chante "Despacito"

Le premier robot politicien du monde... est une femme ! Les automobilistes allemands pris au piège par les cyclistes. Le tube de l'été 2017, "Despacito", repris par.... un poulet !

L'intelligence artificielle s'invite dans la politique

En Nouvelle-Zélande vient de naître le premier robot politicien du monde. Sam est une femme, elle n'est pas encore élue mais elle est capable de répondre à des centaines de questions via l'application Messenger de Facebook. "Parle moi d'économie" peut-on parle exemple demander à Sam. Qui répond : " l'économie de la Nouvelle-Zélande est la 53ème au monde, elle dépend essentiellement du commerce international".

Et quand on demande à Sam de se présenter, le robot politicien répond : " contrairement à un homme politique humain, je prends en compte l'avis de tout le monde sans préjugé pour mieux vous représenter". L'objectif c'est de restaurer la confiance de la population envers les femmes et hommes politiques. Pour l'instant aucun cadre légal n'autorise une intelligence artificielle à briguer un poste en Nouvelle-Zélande mais les créateurs de Sam compte bien présenter le robot aux prochains élections en 2020.

Et toujours la guerre entre automobilistes et cyclistes

On l'a tous vécu. Manquer de percuter une voiture garée en warning en plein milieu d'une piste cyclable. Alors en Allemagne, des journalistes ont voulu se venger avec une expérience menée dans les rues de Berlin. Cette fois, c'est un vélo qui est stationné en plein milieu de la chaussée avec , dessus, une pancarte " je fais un aller retour à la boulangerie"...et évidemment les automobilistes enragent.

Une reprise... très insolite de "Despacito"

Un poulet en plastique surnommé "Mister Chicken" chante le tube de l'été 2017