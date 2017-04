L'oeil du web - Une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux enfants

L'association Innocence en danger lance une campagne pour lutter contre la maltraitance infantile. Neuf portraits d'enfants sont postés sur Instagram. Chaque photo renvoie à des proches qui sont soit coupables de violences, soit n'ont pas agi pour sauver l'enfant.

On s'intéresse aujourd'hui à cette campagne visible sur Instagram. Elle s'appelle "Guilty Tags", ce que l'on pourrait traduire par "identifiez les coupables". C'est l'association Innocence en danger qui est à l'origine de cette campagne de sensibilisation. Elle fonctionne un peu à l'image d'une enquête. Sur chaque photo d'enfant, des proches sont identifiés. Un lien renvoie vers leur compte et donc de nouvelles photos. Une vidéo de présentation l'explique

"Prenez Sarah. Découvrez le profil de sa tante. La plupart de ses posts parle de son chat. Mais en regardant attentivement, vous pouvez déceler des signes de maltraitance. Un commentaire de sa mère vous montre à quel point elle est froide envers sa fille"

On comprend que les adultes sont tous coupables, soit par des violences directes, soit par omission.

"Vous apprendrez finalement que le père violent de Sarah a causé sa mort mais que personne n'a réagi aux signaux."

Chaque année, entre 600 et 700 enfants meurent de maltraitance. L'association appelle donc chacun à la plus grande vigilance. La campagne sur Instagram est tentaculaire : plus de 1 500 photos, sur 60 comptes créés pour l'occasion. Une campagne qui sera également visible sur des panneaux interactifs un peu partout en France, comme dans le métro parisien par exemple.

La légende de cette photo Instagram "Mon petit Alexandre tombe souvent" cache la maltraitance pour expliquer les bleus sur l'enfant © Radio France - Capture écran

Olivier Besancenot, star du rap

Après la prestation de Philippe Poutou au débat des 11 candidats mardi, c'est au tour de l'un des soutiens de faire parler de lui. Et pas n'importe lequel : Olivier Besancenot, candidat à l'élection présidentielle de 2002 (4,25%). On peut le voir dans le clip "2017" du rappeur Ous-D-Ous. Un rap centré sur l'élection présidentielle truffée de jeux de mots en rapport aux candidats

Olivier Besancenot arrive à la fin du clip, veste en cuir sur les épaules, capuche dans le dos. Il entame le refrain du rappeur "Eh ouais, 2017, on prend les mêmes et on recommence", puis l'ancien candidat du Nouveau parti anticapitaliste lâche son flow :

"Ecoute-les parler et tu verras le visage de la finance. Il est grand temps qu'on reprenne nos affaires en main. Qu'on se laisse plus représenter par ces politiciens. Qui parlent en notre nom alors qu'ils ne connaissent pas nos vies. Leurs promesses sont bidons et l'atmosphère devient pourrie. Ils ne doutent de rien pourtant rien ne se passera comme prévu. Car le système nous saille pour des repus et corrompus. C'est pas vraiment de chef ou de leader dont on est orphelins. Simplement de la conscience qu'on peut écrire notre destin."

Olivier Besancenot dans un clip de rap © Radio France - Capture écran

La sécurité routière interpelle les piétons en Ile-de-France

Chaque année plus de 4 500 piétons sont victimes d'accident de la route en Ile-de-France. La sécurité routière a donc voulu taper fort avec un clip qui fera une nouvelle fois réfléchir ceux qui ont l'attention prise par leur musique ou leur smartphone quand ils sont dans la rue.

La sécurité routière a placé un panneau qui déclenche un bruit de freinage d'urgence lorsqu'un piéton traverse quand le feu piéton est rouge. Apeuré, le piéton recule de surprise. Pile à ce moment-là, il est pris en photo par le panneau. Son portrait s'affiche de l'autre côté du trottoir avec ce message "Ne prenez pas le risque de voir la mort en face"

Piétons, ne prenez pas le risque de voir la mort en face : traversez en respectant les feux de signalisation #Tousconcernés pic.twitter.com/2Ue3HncSbx — Sécurité routière (@RoutePlusSure) April 6, 2017

La sécurité routière organise une quinzaine régionale des personnes vulnérables sur la route, elle aura lieu du 15 au 28 mai prochain. C'est la 7eme édition cette année.