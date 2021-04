Depuis que la maire de Rome a confondu dans une video le Colisée et les Arènes de Nîmes, l'affaire tourne à la polémique politique en Italie. Mais à Nîmes, c'est tout le contraire. Et l'Office de Tourisme lance un grand concours pour gagner un week-end à Nîmes sur un air de "dolce vita".

L'office de tourisme de Nîmes surfe sur la "dolce vita" et lance un jeu concours après la polémique à Rome

Nîmes n'en finit plus de profiter du formidable coup de projecteur né de la bourde de la maire de Rome (Italie). Virginia Raggi s'est pris les pieds dans le tapis, dans un clip qui devait vanter la Ryder Cup 2023, un prestigieux tournoi de golf bientôt attendu à Rome. Dans cette vidéo promotionnelle, une confusion invraisemblable fait le buzz, depuis, sur les réseaux sociaux : la vidéo, et la maire de Rome avec, confond les amphithéâtres de Rome et de Nîmes. L'affaire tourne au scandale politique en Italie. Depuis, s'il y a un bien un grand gagnant dans cette histoire, c'est bien Nîmes, avec ses Arènes.

Ce mercredi, l'office de tourisme de Nîmes lance un grand concours : "Pour ne plus confondre le Colisée de Rome avec les Arènes de Nîmes, nous vous offrons un week-end à Nîmes !" Comment gagner ? L'office de Tourisme retiendra "celui ou celle qui postera la photo de son plus beau moment #dolcevita à Nîmes ou à Rome.

