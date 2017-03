L'oie bernache du quartier de la Minoterie au Pouliguen a disparu : les voisins inquiets !

L'oie bernache, star de la mare aux canards du quartier de la Minoterie au Pouliguen depuis sept ans, a disparu depuis maintenant deux semaines. Personne n'a rien vu. Les voisins, très attachés à l'animal, veulent des réponses.

Il n'y a aucune trace de violence dans l'enclos de la mare aux canards de la Minoterie, coincée entre les habitations et la voie de chemin de fer juste après la gare du Pouliguen. L'oie bernache, un animal exotique originaire du Canada, s'est comme volatilisée !

Elle a disparu dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars. Je suis venu le mardi comme d'habitude pour donner à manger aux oies et il en manquait une.... C'était la stupéfaction. Je n'ai pas compris" - Caroline, voisine de la mare

L'animal n'a pourtant pas pu s'envoler seul, il était bagué et ses ailes atrophiées. Peut-être un autre animal sauvage est venu lui voler dans les plumes ? "Impossible. Si un animal à plume se défend, croyez-moi il y aurait des traces et des plumes partout. Or, il n'y avait rien du tout" argumente Caroline. C'est pourquoi parmi les voisines les plus proches, on imagine largement un enlèvement. Nathalie, retraitée de 90 ans, est marquée par la disparition : "Ils l'ont embarquée pour la manger. Vous savez dans la tête, ça tourne hein...".

L'autre oie de la mare en pleine déprime !

Aujourd'hui, Caroline s'inquiète aussi pour l'autre oie de la mare, une oie cygnoïde, sorte d'oie de Guinée. Depuis la disparition de sa comparse, elle serait en pleine déprime. "Vous voyez elle est là-bas et elle ne vient pas nous voir. Avant, les deux se précipitaient vers moi, toutes contentes, à pas d'oie pour recevoir leur becquée. Là elle est reste dans son coin". Alors Caroline essaie de trouver une solution, comme trouver une nouvelle mare au Pouliguen pour l'oie solitaire, afin qu'elle retrouve de la compagnie.

L'oie solitaire © Radio France - Aurélien Tiercin

Elles étaient soudées comme deux doigts de la main" - Caroline à propos des deux oies

Les riverains ne désespèrent pas de retrouver l'oie bernache malgré tout. Caroline hésite à déposer une main courante à la police "mais on ne va pas déclencher l'alerte enlèvement tout de même", mais elle demande à toute personne ayant un renseignement à lui signaler par téléphone.

Vous pouvez contacter les voisins au 06 52 64 66 95.