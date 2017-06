L'Opéra de Dijon recrute une nouvelle chanteuse soprano

Une trentaine de candidates ont postulé ce mardi 13 juin pour devenir chanteuse soprano à l'Opéra de Dijon. Les voix de toute la France se sont déplacées : un CDI est à la clef.

"L’Opéra de Dijon recrute une soprano pour son Chœur permanent, concours le mardi 13 juin 2017 à L’Auditorium". C'est l'annonce publiée il y a un mois sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Opéra. Ce genre de recrutement sans être très rare, n'arrive pas tous les ans : la dernière soprano à avoir été recruté c'était en 2014. Sur la trentaine de candidates, venues de toute la France, qui ont postulées par mail ou par courrier, vingt-trois ont été reçues, après un premier "tri" sur dossier.

Rien à voir avec un télé-crochet

Pour elles, la journée d'hier, s'est déroulée en trois temps. Elle ont du d'abord chanter seule face au jury. Un jury composé du chef de chœur, du directeur général et de quatre artistes. Elles ont pu choisir une partition et faire quelques vocalises. Dans un deuxième temps il fallait chanter en compagnie d'une partie des musiciens du chœur de l'Opéra. Enfin, troisième temps, un entretien plus classique avec le jury.

L'une des candidates s'appelle Cécile Pierrot. Une jeune femme de 35 ans passionnée de chant depuis toujours. Elle est professeur des écoles pour des élèves de CE2 en banlieue parisienne.

Rencontre avec Cécile Pierrot. Copier

La candidate sélectionnée pourra travailler en CDI dès la fin août.

L'Opéra de Dijon bénéficie d'un "label national" depuis mai dernier. Il rassemble deux salles de spectacles de la ville de Dijon -le Grand Théâtre et l'Auditorium- pour une capacité totale de 2 292 places. Il accueille chaque année 70 000 spectateurs et propose 70 spectacles et 100 représentations.