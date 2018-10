Valenciennes, France

Bach, Mozart et Rameau : c'est le programme du concert qui se tient cet après-midi, à 15h, au Centre Hospitalier de Valenciennes. L'orchestre national de Lille va se produire dans des conditions particulières : dans le hall de l'hôpital, aménagé spécialement pour l'occasion.

Pousser les murs pour accueillir les musiciens

Forcément, il a fallu s'organiser, bouger des meubles, et même par endroit "enlever des cloisons pour trouver la place pour tout le monde" détaille Sylvain Cadin, le directeur adjoint de l'hôpital. Mesures exceptionnelles pour un événement exceptionnel : on n'a pas tous les jours l'occasion de voir un violoncelle ou une harpe à l'hôpital. Entre 150 et 200 personnes, des patients, leurs familles et des soignants, auront la chance d'assister au concert.

L'an dernier, l'hôpital avait déjà accueilli l'orchestre de Picardie, Une expérience surprenante, renouvelée cette année avec un nouvel orchestre. Ce n'est en effet pas tous les jours que l'on peut voir des musiciens classiques dans ce genre de cadre !

Des conditions insolites pour les musiciens

Pour les musiciens, il faut s'adapter à l'acoustique de la pièce, plus ouverte et plus bruyante que d'habitude, "mais ce sont des professionnels, explique François Bou, le directeur de l'orchestre de Lille. Ils savent s'adapter, d'autant que nous jouons régulièrement dans des prisons, des gymnases, des églises, des lieux insolites". Mais un point risque de troubler les artistes : les allées et venues autour d'eux pendant qu'ils jouent.

Apporter du réconfort aux malades

Ce concert est le premier de la saison des "Remèdes de l'âme", un partenariat entre l'hôpital et le Phénix, la scène nationale de Valenciennes. Objectif pour la 4e édition : offrir du réconfort et apporter une bulle d'air aux patients, mais aussi favoriser l'accès de tous aux spectacles. "L'idée c'est de ce dire : si les patients ne peuvent pas aller à la culture, la culture viendra à eux" précise Romaric Daurier, le directeur du Phénix. Et il y en aura pour tous les goûts, toute l'année, avec du théâtre, de la magie, des marionnettes et même un bal pour la fête de la musique.

Une compagnie de clown sera aussi en résidence à l'hôpital sur 3 périodes, pendant l'année. Ils seront vraiment au plus près des patients et des personnels puisqu'il s'agit d'échanger avec eux et de voir leur quotidien pour construire ensuite un spectacle.