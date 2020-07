L'ouest seul endroit respirable ce vendredi ? En Bretagne, on s'en amuse

Cette nuit de jeudi à vendredi a été douce, voire chaude en Bretagne : plus de 20° par endroit, alors que jeudi la barre des 34° a été passée dans le Morbihan. Rien à voir avec le sud de la France, où l'on a atteint les 40°.

Ce vendredi, l'air sera tout aussi irrespirable dans le midi et dans l'est de la France. 13 départements sont en vigilance orange canicule. Pour l'observatoire Keraunos, ce sera tout simplement la journée la plus chaude de l'été "jusqu'à présent". Oui mais.

En Bretagne en revanche, si Rennes devrait se maintenir à 30°, et le centre-Morbihan à 29, l'ouest et les côtes seront plus rafraîchissants. Il faut compter, au plus chaud, 25° sur la côte nord, 24 à 25 sur la côte sud et un petit 21° à Brest, Ploudalmézeau, Plougonvelin et même 20° à Ouessant selon Météo France, car les nuages vont en partie masquer le soleil !

Évidemment la cité du Ponant est la cible des commentaires moqueurs sur internet ! "Ça joue à quoi là-bas?", peut-on lire sur Twitter, "Ça se négocie comment une mutation de 24 heures à Brest?".

Brest Power

Mais sous les quolibets les Bretons se défendent. Brest est "BAE", before anyone else, mieux que les autres ! "Notre meilleure vie à Brest", "Brest Power", peut-on lire sur Twitter. "Heureusement on a que 24 à Brest, je ne suis habitué au chaud moi!" ou encore "Go immigrer à Brest pour la journée !"

D'ailleurs, parole de provençal, le temps est agréable à Brest en ce moment : "Il fait beau, la ville est bien", commente Franck Honorat, la nouvelle recrue du Stade brestois sur France Bleu, à quelques heures du mach amical à Lorient.

On s'habille comment ce vendredi ?

Près de 20° de différence et ce sont des questions fondamentales qui se posent.

Les vrais savent

Mais les "vrais" savent. Ce n'est pas parce qu'on voit une température à la télé qu'elle reflète toute la région.

Bon, en fait, il va faire chaud quand même

Oui, parce qu'à en croire les prévisionnistes locaux, il ne va pas faire si frais ce vendredi en Bretagne !"Temps lourd et chaud", prévient Météo Bretagne en octroyant quelques degrés de plus à Brest.