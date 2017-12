Chalais, Charente, France

Depuis 4 ans maintenant qu’elle habite en Charente, Ghislaine Lesieux a vite oublié sa vie en région parisienne. Ses compagnons, poupées et nounours, l’ont suivie. Membre de l’association « Gueules de miel, créateurs de nounours », à destination des enfants maltraités, elle a fondé un musée avec 1750 poupées et 350 nounours, à Saint-Antoine-Cumond, aux confins de la Dordogne et de la Charente. Elle est intarissable sur l’histoire de l’ours en peluche.

Des ours blancs autour du sapin de Noël © Radio France - Pierre MARSAT

Une histoire qui ne date pas d’hier : elle a exactement 116 ans ! En 1902, une couturière allemande, Margareth Steiff, handicapée par la poliomyélite, découvre au zoo de Berlin la puissance et la fourrure d’un ours. Elle décide d’en fabriquer un en peluche. Un riche Américain passe par là, et lui en commande 3000. L’Allemande décide de créer son usine d’ours en peluche. Elle en fabriquera bientôt plusieurs millions.

"Teddy Bear"

A la même époque, le président des Etats-Unis, Théodore Roosevelt chasse l’ours en Amérique. Un jour de manque, il rencontre un malheureux ourson qu’il refuse de tuer. Un photographe est là et immortalise l’instant. L’ourson devient une mascotte : c’est le fameux « Teddy Bear », l’ours de Teddy Roosevelt, que tous les enfants américains ont tenu dans leurs bras pendant tout le 20ème siècle, surtout après les deux guerres mondiales, pour se réconforter.

La crèche des nounours © Radio France - Pierre MARSAT

L’aventure du musée de la poupée et du nounours est aujourd’hui terminée pour Ghislaine. Les propriétaires des lieux ont repris le bâtiment l’été dernier, et maintenant la passionnée cherche d’autres locaux pour permettre à sa nombreuse famille de s’ouvrir sur le monde.

La famille réunie sur le canapé © Radio France - Pierre MARSAT