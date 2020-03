L'ourse polaire Nanuq quitte le zoo de Mulhouse

Nanuq, l’ourse polaire née au zoo de Mulhouse (Haut-Rhin) fin 2016 va rejoindre le zoo de la Flèche dans la Sarthe, annonce lundi après-midi le parc mulhousien. Ce transfert est coordonné par le gestionnaire de l'espèce. Elle doit former un nouveau couple.

« Après analyse démographique et génétique de la population européenne le coordinateur de l’espèce a décidé ce transfert », explique le vétérinaire Benoit Quintard, directeur adjoint du zoo de Mulhouse. « Le transfert devenait possible à partir du moment où Nanuq, qui partageait un enclos avec sa mère Sesi, allait commencer à exprimer _une certaine rivalité avec sa mère_. C’est le cas : il convient donc désormais de séparer les deux femelles. Nanuq rejoindra la Flèche en vue de former un couple avec un mâle choisi par le coordinateur ".

Durant ces trois années au parc zoologique et botanique de Mulhouse, Nanuq a attiré de nombreux visiteurs. Elle a permis au zoo de "sensibiliser le grand public à la nécessité de changer les comportements de consommation pour réduire l’impact environnemental, à la fragilité de cet habitat naturel et à l’importance de sa protection".