L'ourson qui a été découvert jeudi sur la commune de Fos, en Haute-Garonne, a été pris en charge par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il a été nourri et remis en liberté vendredi avec un petit émetteur sur l'oreille.

Toulouse, France

L'ourson est à nouveau en liberté ce vendredi. Cet animal âgé de 6 mois environ a été trouvé à proximité de la RN 125 jeudi sur la commune de Fos, en Haute-Garonne, dans les Pyrénées. Il était seul, séparé de sa mère pour une raison inconnue.

La préfecture de Haute-Garonne fait savoir dans un communiqué que l'ourson était déshydraté et a été "pris en charge par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)". L'ourson a été examiné par un vétérinaire, il a été nourri et abreuvé avant d'être remis en liberté avec un émetteur sur l'oreille pour pouvoir le suivre et intervenir à nouveau en cas de difficulté, car les chances de survie d'un tel ourson sont "fortement réduites par rapport à un ourson accompagné de sa mère".

"L’objectif de cette démarche consiste à maintenir le jeune animal dans son milieu naturel, tout en favorisant ses chances de survie" - communiqué de la préfecture de Haute-Garonne.

Le communiqué précise à l'intention des randonneurs que l'ours brun est par nature discret, surtout vis-à-vis de l’homme. "De façon générale, il repère les marcheurs de loin et s'éloigne pour éviter le contact. En cas de rencontre avec un ours à courte distance, il convient de l’aider à nous identifier, de se manifester calmement en se montrant, en bougeant et en lui parlant. S'éloigner progressivement en s'écartant du trajet qu’il pourrait emprunter dans sa fuite. Ne pas courir".