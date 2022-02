L'ouverture d'un nouveau restaurant dans le centre de Besançon attire les foules

L'opération est toujours un carton. Après le restaurant les Burgers de Papa il y a quelques années, le nouveau restaurant thaï de la rue des granges Pitaya proposait d'offrir un plat à ses 100 premiers clients pour son ouverture ce mercredi 23 février. Une offre que de nombreux Bisontins n'ont pas voulu rater.

Certains étaient d'ailleurs plus que motivés à l'instar de Gautier et Eloïse,17 et 21 ans. Ils sont les premiers de cette longue queue de gourmands. A l'heure de l'ouverture, à 11h30 ce mercredi, cela fait déjà deux heures qu'ils attendent.

"On est arrivé à 9h30 ce matin. Je suis lycéen et je n'ai pas cours donc je n'avais que cela à faire. Et puis j'adore la nourriture proposée par ce restaurant que j'ai découvert il y a quelques mois dans les landes", assure Gauthier .

250 plats commandés

Une demi-heure avant l'ouverture, une foule d'une cinquantaine de personnes se massait déjà devant l'enseigne. "A midi et demi, on avait offert les 100 plats", assure un salarié. La chaîne de restauration a écoulé au total 250 plats pour son tout premier service