L'un des créateurs de Pokémon en visite en Dordogne

L'un des créateurs de Pokemon est en Dordogne depuis deux jours. Il est très mystérieux sur l'objet de sa venue.

L'annonce de son arrivée en Dordogne a provoqué un certain émoi chez les fans de Pikachu en France et à travers le monde. Jeudi après-midi, le Japonais Junichi Masuda a posté une photo montrant son arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Bassillac sans plus de précisions. Masuda est très connu dans la communauté des joueurs de Pokemon puisqu'il a composé l'essentiel des musiques du jeu vidéo et qu'il fait partie des têtes pensantes du studio de développement de la franchise.

Un séjour en Périgord Noir

Quelques heures après son arrivée, une deuxième photo a été postée depuis Lascaux II. Ce vendredi matin, c'est depuis la grotte de Combaralles que le compositeur de musique envoie des photos à ses followers sur le réseau social Twitter. Masuda est revenu à Montignac dans l'après-midi pour visiter Lascaux IV, le nouveau centre international d'art pariétal entouré de toute une équipe composée notamment de scientifiques. "Il cherchait à rester incognito", explique-t-on du côté de Lascaux.

I’m at Grotte des Combarelles ! pic.twitter.com/EheKOYIHSw — 増田順一@GAME FREAK inc. (@Junichi_Masuda) October 27, 2017

Des repérages pour un futur jeu vidéo ?

Même s'il prend le temps de répondre à quelques sollicitations de ses fans sur Twitter, en japonais et en anglais, Junichi Masuda reste très discret sur l'objet de sa présence. "J'ai l'impression d'être un étudiant en peintures archéologiques," a-t-il répondu à l'un d'eux. En revanche, aucune réponse à ceux qui lui demandent ce qu'il vient faire en Dordogne accompagné de son bras droit Shigeru Ohmori.

Selon toute vraisemblance, Masuda pourrait être en France pour imaginer de nouveaux décors pour le jeu vidéo Pokemon. Le Japonais est notamment à l'origine de la création des version X et Y du jeu vidéo qui ont pour décor certains paysages de France. Les joueurs de Nintenton peuvent par exemple se promener dans Carnac à la recherche de petites créatures. Il y a donc fort à parier que les grottes du Périgord se retrouveront bientôt dans un jeu vidéo. A suivre.