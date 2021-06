L'un des plus grands drapeaux bretons du monde volé

C'est l'un des plus grand drapeaux bretons au monde. Il mesure 320 mètres carrés pour 70 kilogrammes, et c'est la propriété de l'entreprise de fabrication de drapeaux l'Atelier Le Mée basée à Saint-Grégoire près de Rennes. "Il a disparu, nous n'en avons pas la preuve mais on pense qu'il a été volé", raconte le directeur général de l'atelier Le Mée Vincent de Lambert.

L'appel de Vincent de Lambert le propriétaire du drapeau Copier

Ce Gwenn ha Du est régulièrement prêté pour de grands événements sportifs. C'était le cas le 30 mai dernier pour le match du RC Vannes contre Biarritz. Mais depuis, Vincent de Lambert ne l'a plus revu : "On court après. Je lance un appel, si jamais vous entendez parler, ou que vous voyez un gros drapeau breton de 320 mètres carrés n'hésitez pas à nous contacter."