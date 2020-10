L'usine Bel, à Evron, va tester la recette du Mini Babybel sans lait, un Mini Babybel 100% végétal

L'usine Bel, à Evron, est en première ligne pour la production d'un nouveau produit sans lait, le Mini Babybel végétal. C'est donc en Mayenne que cette nouvelle et étonnante recette va être testée avant une commercialisation, sur le marché américain, au second semestre 2021.

Le site Bel, dans les Coëvrons, dispose de tous les moyens humains et matériels pour réaliser les tests nécessaires pour développer ce nouveau produit : 600 salariés, un des plus gros employeurs du département, des machines performantes. D'ailleurs, près de 30 millions d'euros seront investis à Evron pour moderniser l'usine.

Pas illogique donc qu'elle soit désormais au coeur du projet particulièrement innovant du groupe, un Mini Babybel végétal. Pas de lait, des matières grasses issues de la noix de coco et du colza. La commercialisation est prévue au second semestre de l'an prochain, uniquement, pour l'instant, sur le marché américain. Les consommateurs US sont friands de produits végétaux.

Probablement aussi pour ne pas trop braquer la filière laitière française qui travaille pour l'industriel. Bel promet d'ailleurs de continuer à payer la tonne de lait de 5 à 20 euros de plus que ses concurrents. Et puis, le Mini Babybel passe au vert. Lacire qui enrobe le petit fromage sera désormais collectée et fondue pour créer des aires de jeux, toujours de l'autre côté de l'Atlantique.