La 47e Coupe Icare se dévoile en image

L'événement est attendu, et on l'a déjà dit il va changer d'ampleur : le grand rendez-vous de passionnés de vol sous toutes ses formes se déroulera sur 8 jours en septembre prochain, du 13 au 20.

Saint-Hilaire du Touvet pour la zone de décollage, Lumbin pour l'atterrissage : les deux communes sont le théâtre de cet événement unique depuis déjà longtemps. La 47e édition se déroulera donc pour le plus grand bonheur des 100.000 spectateurs attendus, encore une fois, en face de la chaîne de Belledonne, au pied de la Dent de Crolles, dans le massif de la Chartreuse.

Un cadre somptueux pour un rendez-vous atypique et que les isérois connaissent par cœur. France Bleu Isère y sera encore pour vous faire partager ces beaux moments.

La Coupe Icare, un des plus grands rassemblements de parapentes et deltaplanes. En fond, le massif de Belledonne © Radio France - Benjamin Bourgine

Voilà la programmation 2020 :

* Dimanche 13 septembre : rendez-vous en fin d’après-midi sur l’aire de décollage sud à Saint-Hilaire pour la cérémonie d’ouverture et l’inauguration de la nouvelle Coupe Icare !

* Du dimanche 13 au mercredi 16 septembre : les Icares du Cinéma, 38e festival international du film de vol libre et des sports aériens, seront sous les projecteurs pour le plaisir de tous, avec des projections en soirée sous le chapiteau du décollage sud. La soirée de Gala, mercredi 16, clôturera le festival du film avec l’annonce et la projection des films primés cette année.

* Du lundi 14 au mercredi 16 septembre : en journée « Icare Test » occupera le décollage sud et offrira à tous les pilotes la possibilité de tester le matériel mis à disposition par les constructeurs présents. Les plus grandes marques de parapente sont annoncées pour la première édition de cette nouvelle offre dédiée aux pratiquants. En partenariat avec Parapente Magazine, le funiculaire sera gratuit pour les pilotes inscrits.

* Du jeudi 17 au dimanche 20 septembre : la Coupe Icare avec son show aérien Icare Show, son salon international Icare Expo (n°1 mondial pour le parapente et le paramoteur), son concours de déguisement le célèbre Icarnaval et ses animations terrestres (Icare Folies, Icare Mômes, etc.) aura lieu comme d’habitude sur ces quatre jours.