La bague perdue au Vélodrome retrouve sa propriétaire

Un supporter marseillais avait trouvé une alliance dans les tribunes après le match OM-Qarabag, jeudi soir. Il a finalement retrouvée sa propriétaire, également supportrice olympienne, et lui a rendu devant le Vélodrome, ce dimanche.

Lydie a les yeux qui brillent quand son mari lui passe la bague au doigt devant le Vélodrome, ce dimanche. La jeune femme l'avait perdue après le match contre Angers, le 4 février.

Comme son alliance glisse de ses doigts, la Marseillaise l'avait rangée dans sa poche, mais le bijou était tombé tout en haut du virage nord et elle ne l'avait pas retrouvé. Depuis, Lydie et son mari cherchait la bague, mais leur espoir de la revoir diminuait de jour en jour.

La bague avait dévalé la tribune

C'était sans compter Jérôme, membre du groupe de supporters olympiens les Fanatics. Après la victoire de l'OM contre Qarabag, jeudi soir, son pied butte dans un petit objet brillant en bas du virage nord. Il le ramasse et s'aperçoit qu'il s'agit d'une alliance. La bague avait roulé du haut de la tribune jusqu'en bas.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jérôme poste alors un message sur Tweeter pour retrouver la propriétaire de l'anneau. Un appel relayé par France Bleu Provence. Le mari de Lydie tombe sur notre article en faisant des recherches sur internet, samedi soir, et se met en contact avec Jérôme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Depuis que j'ai appris la nouvelle, je ne peux pas m'empêcher de sourire", explique Lydie, soulagée. Ce dimanche, devant le stade, elle en rigole : "J'ai fini par croire que mon mari était marié avec le Vélodrome !" Lydie n'a peut-être pas tord si on en croit Jérôme : "Les supporters de l'OM, on est tous doublement mariés, avec nos conjoints, conjointes et avec le club."