La baleine grise égarée en Méditerranée longe les côtes héraultaises

Repérée au large de Bormes-les-Mimosas dans le Var, la semaine dernière la baleine grise, en l'occurrence un jeune mâle de sept mètres de long (les adultes en font 12) était près de Palavas ce mardi en début d’après midi. Il poursuit sa route en longeant la côte en direction de Sète.

Le jeune cétacé est entré dans le chenal d'accès à l'étang du Prevost avec un risque de s'échouer sur les bancs de sable. Il en est ressorti tout seul, la vedette des pompiers de Palavas l'a retrouvé en bordure de plage au niveau de l'abbaye de Villeneuve-lès-Maguelone. "Notre mission, explique Didier Mellet, chef de corps de la caserne des pompiers de Palavas et responsable de la brigade nautique, c'était de l’empêcher de s'approcher trop près de la côte, ou il y a peu de fond et des bancs de sable, avec le risque qu'il s'échoue."

"On l'a accompagné pendant trois heures, il s'est même collé, frotté au bateau, peut-être pour enlever des parasites, on l'a même touché." Didier Mellet

Didier Mellet, le chef de la caserne des pompiers de Palavas raconte les trois heures passées au côté du baleineau Copier

C'est une équipe des pompiers de Sète qui a pris le relais et qui a embarqué des scientifiques du Réseau National Echouage qui ont pu faire des prélèvements de peau du baleineau. "L'analyse des prélèvements va permettre de savoir de quelle population de baleine il fait partie", explique Jeremy Nemoz, soigneur-biologiste au Seaquarium du Grau-du-Roi.

Le soigneur du Seaquarium appelle les plaisanciers à ne pas essayer de l'approcher à moins de 100 mètres, "pour ne pas le stresser plus qu'il n'est déjà". Il s'est rendu à Palavas et l'a observé depuis la plage.

On ne sait pas pour l'heure comment et pourquoi il est arrivé en Méditerranée. Cette espèce de baleine grise vit dans le Pacifique nord entre la Basse Californie et l’Alaska. Le baleineau a fait une longue route, son état de santé est inquiétant, il est très amaigri.

S'il arrive à longer la côte jusqu'en Espagne, il pourra ressortir par le détroit de Gibraltar, s'il n'a pas d'accident sur sa route et s'il a suffisamment de réserve, mais c'est difficile car ce n'est pas son environnement habituel."

Jérémy Nemoz, soigneur- biologiste du Grau du Roi est allé le voir au large à Palavas Copier

