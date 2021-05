VIDÉO - La baleine grise longe les côtes des Pyrénées-Orientales

La baleine grise aperçue en début de semaine dans le Var et sur les côtes héraultaises longe désormais les côtes des Pyrénées-Orientales. Un bateau du parc naturel marin du golfe du Lion et de la gendarmerie maritime de Saint-Cyprien l'escorte pour assurer sa sécurité et éviter que des plaisanciers s'en approchent.

Elle se dirige vers le sud, en direction du Cap Béar. Visible par moments depuis la plage, le mammifère fait entre sept et huit mètres de long. Ce baleineau est âgé de quelques mois, selon les scientifiques à bord.

Ce jeudi matin, elle a été vue au nord d'Argelès, ce midi elle était au large de Collioure. Les scientifiques l'escortent jusqu'au territoire espagnol, les autorités locales reprendront la main.